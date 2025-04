Médica que cuidava do dinheiro de organização criminosa é condenada a mais de 16 anos de prisão

Larissa Gabriela Lima, influenciadora digital e médica de 30 anos, foi condenada a 16 anos e 6 meses de prisão por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela foi presa em São Paulo durante uma investigação da Polícia Federal que desvendou um esquema criminoso envolvendo sua família. Inicialmente, o plantio de maconha começou em Pernambuco, mas depois se expandiu para a Bahia. O lucro arrecadado com o esquema era usado na compra de imóveis de alto padrão. Os integrantes da família forneciam as contas bancárias para ocultar o rastreamento do dinheiro. Depois de quase um ano de investigação, a operação desmontou a trama.



