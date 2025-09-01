Médica suspeita de mandar matar o marido deve voltar para a prisão

Daniele Barreto é acusada de ter planejado a morte do marido, Lael, para evitar dividir bens em caso de separação. Cumprindo prisão domiciliar, a médica pode retornar à prisão devido a uma nova decisão judicial.

As investigações revelaram que Daniele mantinha conversas com uma amiga, sugerindo eliminar o marido e o enteado para garantir os bens para si. No dia do crime, em Aracaju (SE), Lael foi atraído pela esposa e acabou emboscado por pistoleiros. Ele foi atingido por disparos enquanto estava com seu filho, que, apesar de ferido, sobreviveu.

Além de Daniele, outras seis pessoas, incluindo sua secretária e a amiga, foram presas pela participação no crime. A motivação seria o medo de dividir os bens após a separação.

