Médico inventava diagnósticos e submetia pacientes a tratamentos desnecessários e tóxicos

O médico Jorge Zamora transformou a dor dos pacientes em carros de luxo, jato particular, mansões e contas recheadas. Ele deu diagnósticos falsos a pacientes para fraudar planos de saúde. As vítimas atendidas por ele eram submetidas a tratamentos excessivos, desnecessários e tóxicos, que provocavam derrames, perda de cabelo e danos ao fígado. O médico deixou um prejuízo de R$ 700 milhões e foi condenado a dez anos de prisão.



