Médico surpreende e doa cabelo a paciente em tratamento contra o câncer
Edson Carvalho só tinha cortado o cabelo duas vezes na vida, aos 7 e aos 18 anos
O médico Edson Carvalho surpreendeu uma paciente em tratamento contra o câncer com presente inusitado. Rosiane Evangelista luta há mais de um ano contra a leucemia. No segundo ciclo de quimioterapia, seu quadro se agravou e o médico precisou interná-la. No momento mais tenso do tratamento, Rosiane parou de andar, falar e perdeu os cabelos, ficando com a autoestima abalada. Edson enfrentava problemas de saúde na família e fez uma promessa para que, quando o pai se recuperasse de uma doença, ele cortasse seus enormes cabelos. O médico só tinha cortado o cabelo duas vezes na vida, aos 7 e aos 18 anos. Surpreendido com a força de Rosiane, pensou logo em doar seu corte para ela. A paciente ficou extremamente emocionada com o ato.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas