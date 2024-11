Menina de 15 anos desaparece após ser buscada na escola por namorado de 22 anos na zona norte de SP

A menina Yasmin, de 15 anos, desapareceu após ser buscada na escola por um rapaz de 22 anos, com quem mantinha um relacionamento, na zona norte de São Paulo. Ela havia conhecido Antônio no condomínio onde os dois moravam e a união não era aprovada pela família da menina. Ele se apresentou como irmão mais velho de Yasmin para conseguir sair com ela de dentro da escola. A Secretaria de Educação informou que apura o caso e registrou um boletim de ocorrência assim que soube da ocorrência. Os pais estão desesperados e imploram para que os dois voltem para casa.