Menina de 7 anos surpreende a família ao montar UTI para sua boneca dentro do próprio quarto

Maria Eduarda, uma menina de 7 anos, surpreendeu a família ao montar uma UTI completa para sua boneca dentro do próprio quarto. Inspirada por vídeos que assiste no celular, ela fez uma estrutura hospitalar que contava até mesmo com monitor cardíaco. Mesmo tão jovem, a menina sonha em se tornar médica. O médico intensivista Elson Mendes elogiou a montagem e disse que achou 'genial.