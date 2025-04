Menina desaparecida na Grande São Paulo é encontrada após reportagem do Balanço Geral

Uma menina que estava desaparecida há três dias na Grande São Paulo foi encontrada após uma reportagem do Balanço Geral. Maria Clara, de 12 anos, sumiu após pegar uma moto por aplicativo. Ela foi encontrada junto de uma colega, que também ficou desaparecida. Foi descoberto que Maria também estava com um menino de 14 anos, com quem chegou a ter relações. Os três foram para a delegacia e, depois de serem ouvidos, foram liberados. O menino de 15 anos vai responder por um ato infracional análogo ao crime de abuso, pois a Justiça entende que não há consentimento sexual quando a adolescente tem menos de 14 anos.



