Menina diagnosticada com a mesma doença da protagonista de Força de Mulher tenta localizar doadores

Louise, de 6 anos, foi diagnosticada com anemia aplástica, mesma doença autoimune de Bahar, protagonista de Força de Mulher, novela exibida pela RECORD. A menina, que mora com os pais nos Estados Unidos, precisa de um transplante de medula óssea. Em consulta ao banco mundial de doadores, a equipe médica que a atende não localizou nenhum doador compatível com Louise nos EUA. No entanto, cinco pessoas que moram no Brasil podem ser a esperança para salvar a criança. Agora, a família faz um apelo para localizá-los. Acompanhe na reportagem!