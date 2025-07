Menino de 10 anos é ferido no rosto por estilhaços durante ataque a ônibus em SP

Um garoto de 10 anos quase perdeu a visão depois de ser atingido no rosto por estilhaços durante um ataque a ônibus em São Paulo. O criminoso arremessou uma bolinha de gude contra o veículo. Nas últimas 24 horas, São Paulo registrou mais de 50 ataques a ônibus. Os atos de violência contra o transporte público aumentam mesmo com o reforço de policiamento. Já são 769 ônibus destruídos na capital e na região metropolitana. Passageiros e motoristas relatam estar apavorados.



