Menino de 11 anos fratura a tíbia após brinquedo em parque quebrar e cair em cima dele

Uma tarde de diversão em um parque em São Caetano do Sul (SP) se transformou em trauma para um menino. Miguel Borges, de 11 anos, fraturou a tíbia depois que um brinquedo quebrou e caiu em cima dele. Ele estava com mais três crianças e um adulto quando o brinquedo giratório se soltou do chão. Todos caíram, mas só Miguel se machucou. O parque onde aconteceu o acidente foi inaugurado há pouco mais de um mês.