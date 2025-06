Menino de 3 anos tem morte cerebral confirmada após ser atropelado na zona leste de SP

Um menino de 3 anos foi atropelado em São Mateus, na zona leste de São Paulo, após soltar a mão do pai e atravessar a rua. O motorista fugiu sem prestar socorro. O pai rapidamente levou o garoto à UPA local, de onde ele foi transferido para um hospital que, no entanto, não possuía aparelho de tomografia. A criança foi encaminhada a outra unidade de saúde e, no momento em que os médicos se preparavam para realizar uma cirurgia, foi constatada a morte cerebral do menino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!