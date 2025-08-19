Menino de 4 anos é levado morto ao hospital com marcas de agressões; mãe e padrasto foram presos

Um menino foi levado morto a um hospital em Santa Catarina. Os enfermeiros tentaram reanimar Moisés, de 4 anos, mas não conseguiram. A equipe médica constatou que ele tinha marcas de agressão e chamou a polícia. A mãe e o padrasto do menino foram presos, e um laudo está sendo preparado para entender o que aconteceu com ele. Uma vizinha da família conversou, com exclusividade, com o Balanço Geral e contou que o comportamento do casal com a criança era estranho. Acompanhe na reportagem.



