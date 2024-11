Menino de 6 anos morre carbonizado em incêndio na Grande São Paulo

Um menino de 6 anos morreu carbonizado durante um incêndio em uma comunidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Sete equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. Pelo menos três barracos foram destruídos. A Prefeitura de Itapevi esteve no local e disse que as construções foram feitas em uma área que pertence à CPTM. As causas do incêndio ainda serão investigadas.