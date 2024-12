Menino de 9 anos morre atropelado em faixa de pedestre na zona leste de SP

O menino Davy Lucas, de 9 anos, morreu após ser atropelado por um motorista em Guaianases, zona leste de São Paulo. Ele atravessou na faixa de pedestres, mas saiu de trás de um ônibus, que estava pouco mais a frente. Davy acabou atingido por um motorista que vinha no sentido contrário. Segundo um especialista em trânsito, a morte do garoto poderia ter sido evitada se uma lombada presente na via tivesse sido colocada em outra posição.