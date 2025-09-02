Mergulhadores profissionais levam drogas por baixo d’água até navios cargueiros com destino à Europa

O Centro de Operações Especiais da Polícia Civil e o Batalhão de Choque da Polícia Militar se juntaram em uma operação para localizar drogas escondidas em uma ilha. Cães farejadores encontraram cinco sacos grandes com tijolos de pasta base de cocaína na Praia do Sangava, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. O local era como um depósito do tráfico, por ficar próximo ao Porto de Santos, maior porto internacional do Brasil.

Os criminosos iam até a ilha em pequenos barcos acompanhados de mergulhadores profissionais. A investigação identificou que esses mergulhadores ficavam responsáveis por levar, por debaixo d’água, as drogas lacradas para navios cargueiros com destino à Europa. A droga era cuidadosamente colocada em uma parte do casco dos navios chamada ‘caixa de mar’, que pode ficar a até 18 metros de profundidade. Os fardos eram amarrados em grades, para não sofrerem avarias durante a viagem.



