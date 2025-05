Mesmo sem reagir, pai e filho são baleados durante assalto em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos (SP), pai e filho foram baleados por um homem armado enquanto estavam na frente de casa. O criminoso obrigou as vítimas a se deitarem e roubou seus celulares antes de atirar e fugir. A polícia analisa imagens de segurança que capturaram o incidente. A investigação busca determinar se o crime foi um assalto ou uma execução. As vítimas, que foram socorridas, permanecem internadas. Uma testemunha no local relatou que o assaltante usava máscara e capuz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!