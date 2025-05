Miss e namorado trocam acusações de agressão após briga em São Paulo

A modelo Mariana Barroso, vencedora de concursos de miss, acusa seu namorado, Henrique, de agressões físicas e psicológicas. Em suas redes sociais, ela divulgou vídeos mostrando hematomas e arranhões no corpo. Por outro lado, Henrique deu entrada em um hospital com vários ferimentos, e amigos dele afirmam que ele foi agredido por Mariana. O caso ocorreu em um apartamento na capital paulista e está sendo investigado pela polícia. Ambos registraram boletins de ocorrência e apresentaram laudos médicos.



