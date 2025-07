Mistério no Caribe: empresário desaparece após viajar com a esposa para comemorar o casamento

Brian Tarrence, um americano de 51 anos, desapareceu enquanto passava férias com a esposa nas Ilhas Turcas e Caicos. O casal havia programado uma semana no Caribe para celebrar o primeiro aniversário de casamento. Brian foi visto pela última vez saindo sozinho do hotel, em direção ao centro da cidade, por volta das 3h da manhã. A polícia local iniciou as buscas, e as autoridades americanas também foram acionadas. Desde o desaparecimento, não há registros de uso do celular nem movimentações bancárias. A família contratou um investigador particular para ajudar nas buscas. Brian tinha histórico de alucinações e consumo de álcool, mas Maria, sua esposa, afirma que ele estava bem nos dias anteriores ao sumiço.



