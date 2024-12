Mistério no mar: idoso embarca em cruzeiro de cinco dias, mas desaparece durante o trajeto

Um idoso de 72 anos desapareceu durante um cruzeiro pelo Oceano Pacífico. Ele havia embarcado no navio em San Francisco, nos Estados Unidos, mas quando o barco retornou, cinco dias depois, ele havia sumido. A principal hipótese é de que o idoso tenha caído na água, já que não houve paradas durante o trajeto. Aeronaves e embarcações fizeram buscas no mar, mas sem sucesso. As autoridades analisaram imagens do circuito de segurança do cruzeiro, mas o homem não foi visto. O sumiço dele permanece um mistério.