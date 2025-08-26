Modelo brasileiro é encontrado morto dentro de piscina em hotel na Grécia

A polícia investiga a morte do modelo Yago Campos, encontrado sem vida em uma piscina de um hotel na Grécia. Seu amigo Ryan Silveira foi socorrido desacordado. Funcionários notaram vazamento da água para o andar inferior e encontraram Yago já sem vida. No quarto foram achados uma seringa e um pó branco que serão analisados.



