Modelo brasileiro é encontrado morto dentro de piscina em hotel na Grécia

Funcionários notaram vazamento da água para o andar inferior e encontraram Yago Campos já sem vida

Balanço Geral|Do R7

A polícia investiga a morte do modelo Yago Campos, encontrado sem vida em uma piscina de um hotel na Grécia. Seu amigo Ryan Silveira foi socorrido desacordado. Funcionários notaram vazamento da água para o andar inferior e encontraram Yago já sem vida. No quarto foram achados uma seringa e um pó branco que serão analisados.

