Modelo e fisiculturista mexicana é encontrada morta flutuando em piscina de resort de luxo

Uma modelo e fisiculturista mexicana foi encontrada morta flutuando na piscina de um resort de luxo. Luz María, de 36 anos, curtia as férias com parentes e amigos em Cancún, no México. Quando a noite chegou, as pessoas que acompanhavam Luz foram para o quarto descansar. A modelo decidiu continuar na piscina. Algumas horas se passaram e os parentes foram procura-la. Quando chegaram na piscina, o corpo de Luz Maria estava boiando e a empresária estava morta. A perícia apontou afogamento como causa da morte. Porém, um detalhe intriga as autoridades: Luz María sabia nadar. Além disso, duas semanas antes, um cartaz ameaçador foi pendurado na academia da modelo.



