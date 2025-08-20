Moeda local transforma materiais recicláveis em alimentos e serviços em Arujá (SP)

Em Arujá (SP), moradores trocam materiais recicláveis por uma moeda local chamada Vale Verde. A iniciativa, vinculada ao Fundo Social de Solidariedade, permite que cada residente leve até 30 quilos de resíduos higienizados à loja Vale Reciclar e receba a moeda social em troca. Desde o início do projeto, em 2022, mais de 800 pessoas se cadastraram, e já foram coletadas mais de 250 toneladas de recicláveis. O Vale Verde pode ser usado para a compra de alimentos, materiais escolares e também no acesso a serviços como pet shops, salões de cabeleireiro e lava-rápido. Uma pesquisa realizada pelo Instituto RealTime Big Data mostrou que 61% das pessoas consideram a ideia excelente, e 84% acreditam que o projeto contribui para a preservação do meio ambiente.



