Morador em situação de rua é agredido até a morte por três vigilantes no Paraná

No Paraná, três vigilantes foram flagrados por câmeras de segurança agredindo um morador em situação de rua. Elias, a vítima, entrou correndo em um posto de gasolina, fugindo dos seguranças. Ele foi cercado e agredido até a morte após os vigilantes suspeitarem que ele estivesse cometendo furtos no bairro. Os suspeitos foram presos após o crime.



