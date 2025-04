Morador que saía de casa para levar o lixo é atingido por motocicleta descontrolada em São Paulo

Em Jundiaí, no interior de São Paulo, dois motoqueiros se atrapalharam durante uma ultrapassagem em cima de uma lombada e bateram um no outro. Uma das motos avançou na calçada no momento em que um morador saía de casa com o lixo. Danilo Olivieira foi atropelado, fraturou a perna e agora não consegue mais trabalhar. Ele é autônomo e vai ficar sem renda até se recuperar. Acompanhe na reportagem!



