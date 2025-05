Moradores de Mauá, na Grande SP, denunciam ação truculenta da Guarda Civil Municipal

Os moradores de Mauá, cidade da Grande São Paulo, denunciaram uma ação truculenta da Guarda Civil Municipal em uma rua residencial. A população gravou vários vídeos da ação. Os guardas abordaram um homem que estava na rua e, quando eles o levavam para a viatura, os moradores protestaram e questionaram a motivação da operação. Logo, algumas pessoas seguraram os braços do homem que era levado e os agentes reagiram violentamente. Foram disparados cinco tiros de balas de borracha. A GCM atendia a uma ocorrência de perturbação do sossego.



