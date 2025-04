Moradores denunciam uso de drogas indiscriminado perto de CAPS na zona norte de SP

Os moradores perto de um CAPS na zona norte de São Paul expressam preocupação com a segurança da região. Eles relatam que pessoas fazem uso de substâncias perto do centro, gerando insegurança. O CAPS, que atende cerca de 120 pessoas diariamente, realiza reuniões para discutir melhorias. A prefeitura promete intensificar o patrulhamento já existente pela Guarda Civil na área.



