Moradores relatam aumento da criminalidade e falta de segurança em bairro da zona leste de SP

Moradores do Jardim Lajeado, na zona leste de São Paulo, têm enfrentado o aumento da criminalidade na região. Apenas no primeiro trimestre de 2024, foram registrados 377 roubos no bairro. Em um dos casos mais recentes, câmeras de segurança flagraram a ação de quatro criminosos em duas motos, que cercaram veículos e ameaçaram motoristas e passageiros.



