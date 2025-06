Morre adolescente que estava em carro que despencou em alça de acesso da rodovia Anchieta

Um acidente na rodovia Anchieta provocou a morte da adolescente Yasmin Araújo, de 14 anos. Ela estava em um carro que despencou de uma alça da rodovia, caindo de uma altura de quase 12 metros em uma avenida de São Bernardo do Campo (SP). A suspeita é que o motorista participava de um racha. O carro estava com licenciamento vencido e foi apreendido. A Secretaria de Segurança Pública está investigando as circunstâncias do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!