Morre um dos participantes de corrida atropelados por motorista embriagado em Manaus

Um motorista identificado como Alef Jardel Oliveira Valente invadiu um percurso de corrida em Manaus e atropelou cinco pessoas. Uma das vítimas, Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, teve a morte cerebral confirmada. O teste do bafômetro indicou que Alef estava embriagado e em alta velocidade no momento do acidente. Ele permanece preso e não se manifestou na delegacia. A família de Emanuel, consternada, clama por justiça diante da trágica perda do jovem esportista.



