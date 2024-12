Morte de dono de estacionamento levanta suspeitas contra família de funcionário na Grande SP

O corpo do idoso Manoel Alves de Oliveira, de 62 anos, foi encontrado enrolado em um tapete em uma área de descarte de lixo em Cotia, na Grande São Paulo. Ele era dono de um estacionamento na região central de São Paulo, mas há três meses se desentendeu com o funcionário, Lucas, de 26 anos. O idoso teria pedido ajuda do rapaz para realizar uma transferência de R$ 6 mil, mas o dinheiro acabou sendo enviado para outra conta. Após isso, o funcionário passou a ser cobrado com frequência, até que o corpo de Manoel foi encontrado. A polícia suspeita que Lucas, o pai e a esposa tenham armado uma emboscada para matar o idoso.