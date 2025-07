Morte ou deportação: brasileiros presos em países estrangeiros estão sujeitos a diferentes penas

Dois brasileiros foram presos por tráfico internacional de drogas. Uma moradora do interior de São Paulo foi detida em Dubai e está sujeita à deportação imediata ao seu país nativo. O outro, Yuri Bezerra da Costa, foi preso na Indonésia, e pode estar sujeito até mesmo à pena de morte, que é a penalização comum no país para este tipo de crime, conforme tipificado no código penal indonésio. As penas para o crime servem para nativos e estrangeiros. Há dois anos, dois brasileiros foram condenados à morte e executados por portarem grande quantidade de cocaína nas ruas da Indonésia.



