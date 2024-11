Moto de R$ 40 mil é furtada de dentro de loja de veículos na Grande São Paulo

Dois criminosos invadiram uma loja de veículos e furtaram uma moto de luxo em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em imagens de câmera de segurança, é possível ver que os suspeitos ficaram sentados na calçada observando o movimento da rua, até que um deles conseguiu entrar no comércio. Dentro da loja, ele ligou uma moto avaliada em R$ 40 mil e contou com a ajuda do comparsa para quebrar o vidro da fachada e fugir. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado e sem gasolina. Os bandidos ainda não foram localizados.