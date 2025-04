Motoboy misterioso se passa por entregador e foge com chocolates que seriam doados para crianças

Dois professores de dança organizaram uma campanha para arrecadar caixas de chocolate para crianças carentes. Uma aluna chegou a fazer uma doação de 60 caixas, gastando mais de R$ 400. O professor combinou de enviar um motoboy para retirar o doce. Um homem então retirou os chocolates sob pretexto de ser o enviado do professor. No entanto, ele era um ladrão. Samuel, que deveria buscar a doação, chegou logo depois e ficou surpreso com o ocorrido. A aluna fez um boletim de ocorrência, e imagens de segurança ajudaram a identificar a moto usada no crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!