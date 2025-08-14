Motociclista atropela e mata feirante em Santo André (SP) e foge sem prestar socorro
O acidente ocorreu quando o feirante montava sua barraca
Um feirante morreu em Santo André (SP) após ser atingido por um motociclista enquanto montava sua barraca. O acidente ocorreu quando o feirante levantou a estrutura da barraca em direção ao asfalto. O motociclista, que estava em alta velocidade, fugiu sem prestar socorro. Testemunhas relataram que outras motocicletas também estavam no local, vindas de um baile funk próximo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas