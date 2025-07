Motociclista colide com carro, é arremessado e cai de pé em Mogi das Cruzes (SP)

Em Mogi das Cruzes (SP), um acidente impressionante chamou a atenção: o motociclista Marco Antônio colidiu lateralmente com um carro que fazia uma conversão à esquerda. Arremessado com o impacto, Marco realizou uma manobra digna de cinema e e caiu de pé do outro lado do veículo. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos significativos. O motorista do carro assumiu a culpa e se comprometeu a pagar pelos danos. Moradores da região reclamam da falta de sinalização no cruzamento, onde, segundo eles, acidentes são frequentes.



