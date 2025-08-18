Motociclista em alta velocidade é atingida por pombo e fica ferida na Inglaterra
Mercedes Valentine, de 25 anos, perdeu a memória após o acidente, que ocorreu em 2024, enquanto ela voltava para casa
Uma motociclista que andava em alta velocidade foi atingida no rosto por um pombo e chegou a ficar gravemente ferida no acidente, na Inglaterra. A neurocientista, modelo e influenciadora Mercedes Valentine, de 25 anos, perdeu a memória após o acidente, que ocorreu em 2024, enquanto ela voltava para casa. O impacto da ave na cabeça da neurocientista quebrou a viseira do capacete e a fez perder o controle e bater em um carro estacionado. Mercedes relatou os sintomas neurais que ela começou a sentir após o acidente. Confira!
