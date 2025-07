Motociclista realiza série de ataques contra mulheres nas primeiras horas do dia em Barueri (SP)

Um motociclista tem aterrorizado mulheres em Barueri, na Grande São Paulo, com abordagens agressivas durante as primeiras horas do dia. Uma das vítimas conseguiu escapar com a ajuda de um guarda civil municipal de folga. Pelo menos cinco casos semelhantes foram registrados recentemente, e as vítimas acreditam que o mesmo homem esteja por trás dos ataques. Moradoras têm mudado seus horários e rotas por medo de novas abordagens.



