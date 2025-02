Motoqueiro que passeava com a filha é perseguido por policiais e agredido em frente de casa

Na última semana, no Rio Grande do Sul, um motoqueiro que passeava com a sua filha pelo centro da cidade foi perseguido por policiais até a sua casa e agredido. Ele passou em frente a um posto de combustíveis e acelerou com a moto para cumprimentar os amigos. Os policiais, que estavam abastecendo a viatura no posto, acharam que Johnny os estava desrespeitando e resolveram segui-lo até a sua casa, onde, durante uma abordagem, deram voz de prisão ao homem. Johnny que pediu para falar com o seu advogado e foi agredido e imobilizado na frente de sua filha e de um vizinho, que interveio na situação. O homem foi levado à delegacia e solto em seguida; sua moto foi apreendida, mas já foi recuperada. Em nota, a brigada militar disse que já está apurando a conduta dos policiais e investigando a situação.



