Motorista atira em cachorro que o perseguiu e fere idoso de 77 anos em Jandira (SP)

Um motociclista atirou contra um cachorro na cidade de Jandira (SP), depois de ser perseguido pelo animal. O cão acabou morrendo com o disparo, e um homem de 77 anos ficou ferido ao ser atingido acidentalmente. O tutor do cachorro descreveu o animal como manso e brincalhão. Segundo moradores da região, o cachorro costumava ficar entre as pessoas em um bar perto de onde o crime aconteceu. O dono do cão registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e maus tratos.