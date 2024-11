Motorista atropela mãe e filha, finge ajudar e foge correndo no interior de São Paulo

Duas mulheres foram atropeladas enquanto conversavam na calçada em frente a uma casa em Jundiaí, no interior de São Paulo. Daiane Cristina, de 36 anos, saía de casa pela primeira vez após uma cirurgia e estava com a mãe Dirce Gonçalves, de 36 anos, quando tudo aconteceu. Após o acidente, o motorista, que mora na região, chegou a sair do carro, fingiu ajudar e depois fugiu correndo. Pouco depois, outro homem apareceu e levou o carro embora. Daiane, afirma que viu o condutor bebendo na casa de alguns amigos e que ele fez um ‘cavalinho de pau’ antes do atropelamento. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa e a polícia procura o condutor.