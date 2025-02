Motorista com criança no carro atropela ciclista e não presta socorro em Guarulhos (SP)

Uma motorista, que estava com uma criança dentro do carro, atropelou um ciclista e não parou para prestar socorro, em Guarulhos (SP). Eclislei de Souza, de 45 anos, trabalha como operador de empilhadeira e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente. Ele foi atingido em cheio e contou com a ajuda de outra motorista, que parou para ajudá-lo. Eclislei teve ferimentos no rosto, mãos e pernas e se recupera em casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!