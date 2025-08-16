Motorista com sinais de embriaguez é preso após atropelar corredor em Salvador (BA)

Um motorista foi preso após atropelar um corredor na Orla da Pituba em Salvador (BA). A vítima, Emerson Piero, sofreu fraturas nas duas pernas enquanto treinava para uma maratona. O motorista Cleidson Cardoso Costa Filho, filho de uma vereadora, foi detido em flagrante e submetido a exames no Departamento de Polícia Técnica. Ele aceitou realizar o teste do bafômetro inicialmente, mas não obteve resultado válido e se negou a repetir o procedimento posteriormente. A situação da vítima ainda não foi atualizada pelo hospital.



