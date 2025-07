Motorista de aplicativo cai no 'Golpe do primo' e perde carro após venda fraudulenta

A motorista de aplicativo Silvana Constantino decidiu vender seu carro, mas acabou sendo vítima do chamado 'Golpe do primo'. Um suposto comprador enviou um casal para ver o veículo, alegando que seriam seus sócios. Após analisarem o automóvel, o casal decidiu comprá-lo. No entanto, assim como Silvana, eles também foram enganados. O golpista pegou fotos do carro e criou um novo anúncio com um valor abaixo do mercado. O casal fez o pagamento diretamente ao estelionatário, enquanto Silvana recebeu um comprovante falso de transferência. Como resultado, a motorista ficou sem o carro e o dinheiro. O casal, por ter pago pelo veículo, se recusa a devolvê-lo, alegando prejuízo.



