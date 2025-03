Motorista de aplicativo é feito refém por passageiros na zona leste de São Paulo

Um motorista por aplicativo foi feito refém no bairro do Carrão, zona leste de São Paulo . Dois criminosos solicitaram uma corrida pelo aplicativo e, durante a viagem, anunciaram o assalto. A vítima foi colocada no banco de trás enquanto os bandidos planejavam levá-la para um cativeiro na comunidade de Piratininga para realizar extorsões financeiras. A polícia militar interveio após perceber uma atitude suspeita e prendeu os criminosos após uma perseguição. Ambos possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. O motorista, apesar do susto, está bem e se recupera em casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!