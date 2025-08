Motorista de aplicativo é suspeito de furtar confeiteira na zona leste de São Paulo

Uma confeiteira da zona leste de São Paulo alega ter sido furtada por um motorista de aplicativo. A vítima pediu um carro por aplicativo na volta do mercado, colocou as mercadorias no veículo e, quando chegou em casa, percebeu que sua carteira não estava em uma das sacolas em que ela havia deixado. Segundo a confeiteira, o motorista pediu para a filha dela descer do carro e mexeu nas sacolas. Logo em seguida, o banco dela registrou gastos de R$ 350 em mercados próximos ao local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!