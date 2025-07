Motorista de aplicativo foge de assalto ao perceber que suspeitos estavam desarmados em São Paulo

Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto e, ao perceber que os criminosos estavam desarmados, fugiu, em São Paulo. A câmera que fica na parte interna do veículo gravou toda a ação. Primeiro, um passageiro entrou e disse que um colega de trabalho o esperava em outro ponto. Em seguida, o comparsa entrou e anunciou o assalto. No entanto, o motorista percebeu que o criminoso segurava um celular, e não uma arma. Ele acelerou o carro e o criminoso que estava no veículo conseguiu pular. O motorista registrou um boletim de ocorrência.



