Motorista de aplicativo salta de carro em movimento após ser atacada por passageiro em SP

A motorista de aplicativo Meice Cabral foi atacada durante uma corrida com destino a Francisco Morato, em São Paulo. Após aceitar um passageiro que se apresentou como sobrinho de Lúcia, a mulher que havia solicitado a viagem, Meice foi surpreendida e agredida com golpes de faca. Ela lutou com o criminoso, que pulou do carro em movimento e fugiu. A vítima também saltou do veículo logo em seguida. Vizinhos prestaram socorro a Meice após o incidente. A empresa excluiu o perfil da usuária responsável pela solicitação, e a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso.



