Motorista de caminhão bate em carro durante manobra e causa prejuízo de R$ 14 mil na Grande SP

O empresário Ariovaldo Dantas teve um prejuízo de R$ 14 mil depois que um motorista de caminhão bateu no veículo enquanto manobrava em um posto de gasolina na Grande São Paulo. O carro ainda não foi quitado e restam 14 parcelas para finalizar o pagamento. Imagens de câmera de segurança flagram o caminhoneiro dando marcha ré e atingindo o veículo estacionado. Ele chegou a descer do caminhão, tirar fotos e informou que a empresa para que trabalha arcaria com os danos, mas foi embora sem informar os meios de contato. Um boletim de ocorrência foi registrado e a esperança é que as imagens possam ajudar a polícia.