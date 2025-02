Uma pista da rodovia Presidente Dutra ficou interdita após um engavetamento. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 187, em Nova Iguaçu (RJ). Dois feridos em estado grave foram levados para o hospital. O motorista de uma carreta envolvida no acidente ficou preso nas ferragens e os bombeiros trabalhavam para retirá-lo do local.