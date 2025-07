Motorista de Porsche foge após grave acidente em Barueri (SP)

Um grave acidente ocorreu na rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri (SP), envolvendo uma Porsche de luxo e um carro vermelho. A motorista do carro vermelho foi levada ao hospital. A Polícia Civil investiga o caso, pois há suspeita de que o motorista original teria fugido do local, acompanhado de três mulheres, após parar outro carro para conseguir carona.



